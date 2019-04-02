Вашингтон і Анкара під час консультацій цього тижня не змогли подолати розбіжності, які стосуються придбання Туреччиною російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

"За словами офіційних осіб, США і Туреччина не змогли вийти з глухого кута щодо планів Анкари розгорнути цього літа російські системи ППО, які, за заявою Пентагону, можуть становити загрозу винищувачам США в регіоні", - констатується в матеріалі.

У ньому наголошується, що дану тему обговорювали раніше на цьому тижні у Вашингтоні представники США і Туреччини.

У публікації наводяться слова офіційного представника президента Туреччини Ібрагіма Калина. Він висловив надію на те, що американська сторона не буде вводити санкції проти Анкари в зв'язку з купівлею С-400.

У Туреччині, найімовірніше, почнуть розгортання С-400 протягом наступних двох або трьох місяців. Як констатується в матеріалі, "це залишає мало часу для вирішення спірного питання".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що поставка російських комплексів С-400 до Туреччини вигідніше, ніж закупівля ЗРК Patriot у США.