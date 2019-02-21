Питання звільнення українських військовополонених моряків більше залежить не від ситуації в Україні, а від прийняття політичного рішення Кремлем.

Про це у коментарі Громадському заявив адвокат українського моряка Дениса Гриценка Микола Полозов, коментуючи вплив виборів в Україні на ситуацію з військовополоненими українцями.

«Вже неодноразово російська влада транслювала, що вони не хочуть мати ніяких справ з нинішньою українською владою. Інше питання — якщо в Україні влада зміниться, вплине це позитивним чином або негативним. Кремль завжди відчуває слабину, використовує це у своїх інтересах і результати виборів, якщо ми говоримо в контексті військовополонених, можуть і в одну, і в іншу сторону зіграти», — заявив Полозов.

Адвокат також додав, що завтра Лефортівський суд ймовірно продовжить арешт українським морякам, але їхня команда захисників працює над зверненнями до міжнародних інстанцій:

«Ілюзій ми не маємо — термін тримання під вартою продовжать. Ми будемо це оскаржувати, але перш за все для виконання процедури звернення до Європейського суду з прав людини. У нас працює команда в Україні, яка займається підготовкою скарг і до Європейського суду, і в інші міжнародні інстанції. У березні ми вже подали два пакети документів:перший стосується обрання запобіжного заходу у судах в листопаді і грудні — в Криму. Другий документ — щодо продовження тримання під вартою у січні», — розповів адвокат.

За його словами позиція захисту узгоджена і незмінна — вони наполягають на тому, що моряки військовополонені:

«Статус захоплених українських військових підтверджується нормами міжнародного гуманітарного права, в тому числі Третьої Женевської конвенції. Цей статус називається військовополоненими. Наша позиція підкріплюється в тому числі Резолюцією парламентської асамблеї Ради Європи, яку ми будемо долучати в ході судових засідань і крім того — управлінням верховного комісара ООН з прав людини, який в доповіді випущеній місяць тому визнав українських військовослужбовців - 24х українських моряків військовополоненими. Цю доповідь ми також будемо долучати до наших клопотань», — розповів Полозов.

17 квітня Лефортівський суд Москви розгляне клопотання слідчих ФСБ Росії про продовження терміну тримання українських моряків на три місяці. Моряків судитимуть шістьма групами по чотири чоловіки. Раніше термін досудового слідства у справі було продовжено до серпня 2019.