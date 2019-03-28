36-річний громадянин України Максим Сокуренко, який нібито облив пам'ятник так званим ввічливим людям у центрі окупованого Сімферополя, змінив свої свідчення. Правозахисники вважають, що окупанти тиснуть на заарештованого українця.

Про це повідомляє громадська організація КримСОС, передає Укрінформ.

"Максим Сокуренко сидить у СІЗО вже два з половиною місяці. Правозахисники КримСОС не виключають, що окупанти могли чинити тиск на Сокуренка", - заявили в громадській організації.

Водночас «держобвинувач», за даними КримСОС, вважає, що перекваліфікація кримінальної справи в адміністративну Максиму Сокуренку "не загрожує", і спроби "вплинути на пом'якшення покарання" марні.

«Немає й мови про адміністративне покарання - це кримінальна справа», - заявив представник обвинувачення у справі Сокуренка.

Так званий пам'ятник «ввічливим людям» було встановлено окупаційними властями Криму в Сімферополі влітку 2016 року. За даними російських ЗМІ, 27 січня 2018 року пам'ятник було облито червоною фарбою. Як стверджує «слідство», у причетності до цього обвинувачується громадянин України Максим Сокуренко, який висловлював невдоволення нинішнім життям у Криму.