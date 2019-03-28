Суд у Криму продовжив арешт двом фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір”, затриманим після масових обшуків 27 березня
|09:01 17.04.2019
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|Крым
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 16 квітня продовжив до 16 травня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” (друга сімферопольська група) Енверу Аметову і Меджиту Абдурахманову, затриманим під час масових обшуків 27 березня в Криму.
Про це повідомляється на сторінці громадської ініціативи “Кримська солідарність”, передає УНН.
Як зазначається, родичів Аметова і Абдурахманова не пустили до зали засідання, суд відбувався у закритому режимі.
Як повідомлялося раніше, 27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.
27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.
29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків у Криму перебував у розшуку.
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