Московський суд оштрафував мобільного оператора за карту Росії без Криму
|08:41 17.04.2019
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|Крым
Арбітражний суд Москви підтвердив законність штрафу відносно російського оператора “ВымпелКом”, який у рекламі показував карту Росії без Криму і Калінінградської області. На оператора наклали адміністративний штраф у розмірі 100 тисяч рублів.
Про це повідомляє Федеральна антимонопольна служба Росії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
У вересні 2018 року в ефірі російського “Первого канала” вийшов рекламний ролик послуг оператора, де демонструвалася карта Росії без Криму і Калінінграда. 6 грудня 2018 року комісія ФАС Росії визнала “ВымпелКом” порушником російського Закону про рекламу через демонстрацію карти, “на якій відсутній зображення й найменування двох суб’єктів РФ”.
Нагадаємо, раніше компанія Google заявила, що тепер для всіх користувачів, що перебувають на території Росії, анексований Крим стали позначати російською територією.
При цьому українські Google-карти позначають Крим територією України. У користувачів із Криму півострів теж позначається територією Росії. На карті Крим відзначений не державним кордоном, а пунктирною лінією, яка більше схожа на зображення адміністративного кордону.
Посол України в США Валерій Чалий попросив корпорацію Google виправити в картах позначення Криму в якості російської території для користувачів із Росії. Чалий зазначив, що ситуація, яка склалася з “некоректним зображенням Криму на Google Maps, абсолютно суперечить чіткій і незмінній позицію Адміністрації США, Конгресу США і ООН”.
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