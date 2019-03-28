У МЗС РФ заявили, що Міжнародний трибунал ООН немає юрисдикції для того щоб розглядати справу стосовно нападу Росії на українських моряків на Азові.

Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву на сайті МЗС РФ.

“У зв’язку з ініційованим Україною на підставі Конвенції 1982 року процесом щодо тимчасових заходів російська сторона виходить з того, що Міжнародний трибунал з морського права не володіє юрисдикцією для розгляду „керченського інциденту“, зокрема, через зроблені й Російською Федерацією, й Україною застережень про незастосовність передбачених Конвенцією 1982 року процедур щодо окремих категорій суперечок”, — стверджують у російському міністерстві.

Зокрема, у дипломатичному відомстві Росії заявили, що “не вбачають у заявлених Україною часових заходах елементу термінової необхідності, який є обов’язковою умовою їхнього припису”.

Також у МЗС Росії повідомили, що права українських моряків “неухильно дотримуються”.

“Вони користуються послугами адвокатів, отримують медичну допомогу. Той факт, що Україна протягом майже п’яти місяців не поспішала зі зверненням до Трибуналу, також свідчить про відсутність терміновості”, — повідомило МЗС РФ.

У дипвідомстві Росії зазначили, що судовий розгляд на міжнародному рівні “не повинен перешкоджати кримінальному розслідуванню, яке ведеться в Російській Федерації, а його результати не повинні визначатися рішенням міжнародного судового органу”.

Нагадаємо, слідчі в російському суді просять продовжити арешт українським військовополоненим морякам до 26 липня.

Раніше Україна звернулась у міжнародний трибунал задля звільнення полонених моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.