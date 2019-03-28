"Суд" в окупованому Криму обмежив кримськотатарському блогеру Наріману Мемедемінову до 23 квітня час ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, обсяг якої становить сім томів.

Про це повідомляє "Крымская солидарность", передає Укрінформ.

"Суд обмежив час ознайомлення з матеріалами справи до 23 квітня 2019 року", - повідомляє "Крымская солидарность", відзначаючи, що спочатку слідство і сторона обвинувачення наполягали на терміні ознайомлення зі справою до 19 квітня.

"Слідчий каже, що Наріману не обов'язково глибоко вивчати справу. А можна ознайомитись тільки з тим, що важливо, і це в перших трьох томах, а не всі 6-7 томів", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Мемедемінов заявив, що для реалізації свого захисту йому потрібно ознайомитися з усіма матеріалами справи і заявив, що "некоректно прив'язувати його до певного терміну".

Як повідомлялося, Нарімана Мемедемінова обвинувачують у "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених з використанням мережі Інтернет".

22 березня 2018 року у Бахчисарайському районі в його будинку російські силовики провели обшук, після якого його затримали і заарештували. 20 березня 2019 року "суд" в окупованому Криму залишив у силі рішення про продовження арешту Мемедемінову до 16 травня 2019 року. Адвокати неодноразово заявляли, що його утримання у Сімферопольському СІЗО в умовах ненадання медичної допомоги прирівнюється до тортур. 30 березня в сімферопольській лікарні йому зробили операцію, на яку його не випускали із СІЗО два місяці.