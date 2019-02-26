Росія не визнає законність рішення міжнародного арбітражу, що зобов'язав РФ виплатити компанії "Укрнафта" компенсацію за експропріацію майна товариства в анексованому Росією Криму в розмірі 44,4 млн дол.

Про це повідомили в прес-службі Мін'юсту РФ, передає УНН, посилаючись на ТАСС.

"Російська Федерація не брала участь в розгляді зазначеного позову. Вона не визнає законність винесеного рішення, в першу чергу в зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд даного позову ", - заявили у відомстві.

У Мін'юсті також додали, що "РФ планує оскаржувати дане рішення і використовувати для цього всі доступні механізми правового захисту, передбачені міжнародним правом і законодавством Швейцарії".

За інформацією відомства, російська сторона не отримала через офіційні дипломатичні канали рішення за позовом компанії "Укрнафта", винесене 12 квітня міжнародним арбітражем при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

Нагадаємо, 12 квітня Міжнародний арбітраж прийняв рішення стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,4 млн дол. компенсації за експропріацію майна товариства в анексованому Росією Криму, а також понад 3,5 млн дол. арбітражних витрат.

Повідомляється, що в жовтні 2014 року "Укрнафта" повідомила державу-агресора - Російську Федерацію - про порушення прав ПАТ, проте, реакції не було.

3 червня 2015 року "Укрнафта" передала спір на розгляд в арбітражний суд ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Рішенням від 26 червня 2017-го арбітражний суд визнав наявність у нього юрисдикції розглядати спір.

Російська Федерація оскаржила дане рішення до Верховного Суду Швейцарії, але останній рішенням від 16 жовтня 2018-го відхилив позов РФ. При цьому ВС Швейцарії погодився з арбітражним судом в тому, що ПАТ "Укрнафта" є інвестором за угодою між урядами України і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, а майно ПАТ "Укрнафта" на території АР Крим - інвестиціями.