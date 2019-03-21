Так называемый начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата оккупированного Крыма Роман Быков на пресс-конференции сообщил о планируемом распределении крымских призывников в результате весеннего призыва.

Об этом сообщает Флот 2017, ссылаясь на КИА.

По словам Быкова, в ходе весеннего «призыва» в оккупированном Крыму призовут на военную службу в РФ порядка 2 тыс 800 человек, из них 1300 крымчан будут проходить службу в ВКС, остальные - в сухопутных войсках и на флоте. В аннексированном Крыму для прохождения службы оставят около 400 крымчан.

«С 1 апреля по 15 июля у нас проходит призыв граждан на военную службу. Призываем в этом году порядка 2 тыс 800 человек. На территории Крыма будет проходить службу около 400 человек. В основном крымчане будут призваны в военно-космические силы РФ - порядка 1 тыс 300 человек, а остальные в сухопутные войска и военно-морской флот», - сказал Быков.

Как мы писали ранее, оккупационные власти Крыма проводят призыв в армию и вербуют на военную службу по контракту, нарушая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, в частности ст.51 - «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».

Отметим, что американская миссия в ОБСЕ выступала с призывом к России прекратить незаконный призыв украинцев в ряды российской армии в оккупированном Крыму.

«Мы отмечаем с огромным беспокойством последние сообщения, что Россия незаконно призвала на военную службу в армию более чем 12000 украинцев в Крыму с 2014 года. Этот принудительный призыв противоречит международному гуманитарному праву и должен прекратиться немедленно», - подчеркивал временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен.