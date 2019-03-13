«Роскомнагляд» пообіцяв дзеркальне покарання для «Бі-бі-сі» за санкції проти RT в Англії
|20:01 16.04.2019
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|Россия
«Роскомнагляд» заявив про завершення перевірки компанії «Брітіш телевіжн», яка транслює телеканал BBC World News у Росії.
У відомстві зазначили, що виявили в роботі мовника порушення, але санкції за них будуть введені у випадку, якщо російський державний канал RT (колишній Russia Today) буде покараний за порушення правил мовлення у Великобританії, передає Радіо Свобода.
«RT на території Великобританії працює, претензії до нього не отримали продовження. Ну і ми знаходимося в тій же самій позиції», – заявив очільник російського регулятора Олександр Жаров.
В січні «Роскомнагляд» звинуватив «Російську службу Бі-бі-сі» у «транслюванні ідеологічних установок міжнародних терористичних організацій». На сайті видання нібито знайшли цитати лідера забороненого в Росії екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. В якому контексті наводилися цитати, у відомстві не уточнили.
«Роскомнагляд» тоді повідомив про початок перевірки і направив британській корпорації запит із проханням надати документи, що підтверджують дотримання закону в частині обмеження контролю російських ЗМІ з боку іноземців і зарубіжних організацій.
До цього британський медіарегулятор Ofcom дійшов висновку, що російський телеканал RT порушив правила мовлення на території країни і звинуватив його в необ’єктивному висвітленні справи про отруєння Скрипалів.
У відповідь речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади «неодноразово з'являлися питання» до матеріалів Бі-бі-сі про події в Росії і Сирії.
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