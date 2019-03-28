Оккупантами сформирована бригада особого назначения войск Росгвардии для охраны Керченского моста

19:41 16.04.2019 0 комментариев Крым

Для обеспечения безопасности Керченского моста оккупантами сформирована бригада особого назначения войск Росгвардии.

В ее составе морской отряд, который будет выполнять служебно-боевые задачи в акватории Керченского пролива, в том числе и под водой, а также полк войск национальной гвардии РФ, патрульные, оперативные и специальные подразделения, которые будут выполнять служебно-боевые задачи на территории оккупированного Крымского полуострова и Тамани, пишет КрымPRESS.

В ближайшее время завершится процесс комплектования бригады личным составом и ее оснащение современными видами вооружения, военной и специальной техники.

Для действий в Керченском проливе бригада будет оснащена противодиверсионными катерами «Грачонок», скоростными транспортно-десантными катерами БК-16, вооружение и оснащение которых позволяет вести наблюдение за надводной и подводной обстановкой, противодействовать диверсионно-террористическим группам как на воде, так и под водой, — рассказал заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.

По его словам, спектр задач, которые выполняет Росгвардия на территории аннексированного полуострова, достаточно широкий. Одна из них — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории оккупированного полуострова.

Ежедневно от специальных моторизованных воинских частей, сил специального назначения и подразделений вневедомственной охраны к выполнению задач на территории аннексированных Крыма и Севастополя привлекаются более 170 нарядов Росгвардии.



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