У вівторок Україна подала позов проти Росії щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру, здатну звільнити полонених росіянами українських моряків.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка має у розпорядженні дані про позов.

Про подання позову першим повідомив президент Петро Порошенко. За його словами, мета позову - "негайне звільнення трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Російською Федерацією 25 листопада 2018 року".

Позов поданий до постійно діючого Міжнародного трибуналу ООН з морського права, що розташований у Гамбурзі і діє в рамках згаданої конвенції ООН, розповіли в МЗС. Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, що курує у МЗС міжнародно-правовий напрямок, вважає, що перше рішення буде винесене протягом місяця за терміновою процедурою.

"Відповідно до практики Трибуналу, в межах двох тижнів відбудуться слухання і протягом ще двох тижнів після того виноситься рішення", – пояснила Зеркаль у коментарі журналістам у Києві.

Формально йдеться про два процеси. У більшому позові, для якого буде створений арбітраж, Україна вимагатиме від РФ фінансову компенсацію за арешт військових кораблів. А ще до початку арбітражного розгляду Україна проситиме трибунал ухвалити швидке рішення про тимчасові заходи. Така можливість передбачена згаданою конвенцією ООН.

"Ми розраховуємо на ухвалення рішення трибуналу про негайне звільнення і повернення до України наших моряків і кораблів", - заявила вона "Європейській правді".

За даними "Європейської правди", даний позов України проти РФ ґрунтується на принципі імунітету військових кораблів та їхнього екіпажу у час, коли між державами офіційно немає збройного конфлікту.