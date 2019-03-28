Посольство США в Україні засудило ставлення окупаційної влади Криму до кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО в Сімферополі.

Про це повідомляється в заяві посольства у Facebook, передає УНН.

"Ми засуджуємо системне переслідування кримських татар Росією та її ганебне ставлення до Едема Бекірова, стан здоров'я якого продовжує погіршуватися. Ми також стурбовані обшуками, проведеними Росією в Севастопольській мечеті і затриманням її імама Рустема Абілева", - йдеться в заяві.



Зазначимо, що Бекіров - інвалід першої групи, у нього діабет, хвороба серця, відсутня нижня кінцівка. Він потребує постійного прийому ліків та перев’язок.



19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.



Нагадаємо, Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт кримського татарина Едема Бекірова до 12 червня.