Посольство США засудило ганебне ставлення до політв'язня Бекірова
|19:01 16.04.2019
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|Крым
Посольство США в Україні засудило ставлення окупаційної влади Криму до кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО в Сімферополі.
Про це повідомляється в заяві посольства у Facebook, передає УНН.
"Ми засуджуємо системне переслідування кримських татар Росією та її ганебне ставлення до Едема Бекірова, стан здоров'я якого продовжує погіршуватися. Ми також стурбовані обшуками, проведеними Росією в Севастопольській мечеті і затриманням її імама Рустема Абілева", - йдеться в заяві.
Зазначимо, що Бекіров - інвалід першої групи, у нього діабет, хвороба серця, відсутня нижня кінцівка. Він потребує постійного прийому ліків та перев’язок.
19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.
Нагадаємо, Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт кримського татарина Едема Бекірова до 12 червня.
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