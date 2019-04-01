МЗС та НАТО обговорили розгортання українських сил та засобів у Іраку

18:41 16.04.2019 0 комментариев Украина

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок здійснив робочий візит до Іраку, під час якого провів зустріч з генерал-майором Дені Фортіном, очільником нової місії НАТО з підготовки та розбудови сил в Іраку.

Сторони обговорили розгортання українських сил та засобів у Місії НАТО в Іраку, повідомив Божок в Twitter, передає УНН.

“Україна та НАТО продовжують об’єднувати зусилля для проекціювання стабільності. Обговорив з генерал-майором Дені Фортіном модальності розгортання українських сил та засобів у Місії НАТО в Іраку”, — повідомив Божок.

Він також розповів, що під час візиту “звірили годинники з Міністерством закордонних справ Іраку”.

“Є свіжі ідеї для зміцнення контактів між людьми та бізнесом. Дякую Іраку за гостинність. Раді вже невдовзі вітати іракські делегації в Україні для обговорення політичних, економічних та інших питань, а також міжпарламентських зв‘язків”, — написав заступник міністра.

Зазначимо, Тренувальна місія НАТО у Республіці Ірак була започаткована у 2004 році і передбачає спільні навчання країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, збройних сил Іраку та країн-партнерів НАТО. Головне завдання місії — підготувати іракські сили безпеки, надати вагому допомогу державним структурам країни у процесах створення та розвитку військових навчальних закладів. Участь у місії беруть 27 держав з членів НАТО та партнерів Альянсу, зокрема і Україна.

 



Ещё на эту тему:

19:21 12.04.2019
Коротких шляхів до членства України в Альянсі не існує - НАТО
19:01 12.04.2019
Країни НАТО мають дати Україні більше технологій і зброї - канадський депутат
11:01 12.04.2019
Підготовку за стандартами НАТО пройшли 20 тис. військовослужбовців ЗСУ
09:21 12.04.2019
Україна ще не готова до членства в НАТО, але й Альянс не готовий прийняти Україну
17:01 10.04.2019
Уряд схвалив план дій щодо реалізації курсу в ЄС і НАТО
18:21 05.04.2019
«Каждый раз, когда НАТО воздерживалось, Россия продвигалась вперед»: о «кипрской модели» для Украины и Грузии
17:21 05.04.2019
Два кораблі НАТО сьогодні зранку вийшли з морського порту Одеси
15:01 05.04.2019
Учения типа PASSEX: ракетный катер «Прилуки» ВМСУ совместно с «канадцем» выполнили боевые задачи в Черном море / Фото
14:21 05.04.2019
Клімкін: пакет заходів НАТО з підтримки України в Чорному морі містить конфіденційні речі
08:01 05.04.2019
Росія не може вказувати, чи бути Україні й Грузії в НАТО
08:21 04.04.2019
У США бурхливо відреагували на слова Столтенберга про Україну і Грузію
19:01 03.04.2019
Україна може запропонувати НАТО посилення рівня співробітництва
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
Все новости страны
Россия Россия
20:01 16.04.2019
«Роскомнагляд» пообіцяв дзеркальне покарання для «Бі-бі-сі» за санкції проти RT в Англії
14:21 16.04.2019
У двигателя российских истребителей обнаружили опасный дефект
13:01 16.04.2019
Держдума поставила крапку: Росія ізолює свій інтернет
11:01 16.04.2019
Nord Stream 2 загрожує енергобезпеці США - Помпео
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
08:41 15.04.2019
У Румунії прокоментували перенесення посольства в Єрусалим
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
Все новости страны
Турция Турция
17:01 16.04.2019
Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400
09:41 16.04.2019
Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог
13:01 15.04.2019
Turkish Airlines запускає регулярний рейс Київ-Бодрум
10:41 15.04.2019
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала
Все новости страны
Украина Украина
08:01 17.04.2019
"Суд" у Криму вважає що кримськотатарському блогеру Мемедемінову "не обов'язково глибоко вивчати справу"
20:41 16.04.2019
Росія не визнає рішення суду про виплату 44,4 млн доларів "Укрнафті"
20:21 16.04.2019
Оккупанты из 2800 весенних призывников-крымчан только 400 человек оставят в аннексированном Крыму
19:41 16.04.2019
Оккупантами сформирована бригада особого назначения войск Росгвардии для охраны Керченского моста
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс