Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок здійснив робочий візит до Іраку, під час якого провів зустріч з генерал-майором Дені Фортіном, очільником нової місії НАТО з підготовки та розбудови сил в Іраку.

Сторони обговорили розгортання українських сил та засобів у Місії НАТО в Іраку, повідомив Божок в Twitter, передає УНН.

“Україна та НАТО продовжують об’єднувати зусилля для проекціювання стабільності. Обговорив з генерал-майором Дені Фортіном модальності розгортання українських сил та засобів у Місії НАТО в Іраку”, — повідомив Божок.

Він також розповів, що під час візиту “звірили годинники з Міністерством закордонних справ Іраку”.

“Є свіжі ідеї для зміцнення контактів між людьми та бізнесом. Дякую Іраку за гостинність. Раді вже невдовзі вітати іракські делегації в Україні для обговорення політичних, економічних та інших питань, а також міжпарламентських зв‘язків”, — написав заступник міністра.

Зазначимо, Тренувальна місія НАТО у Республіці Ірак була започаткована у 2004 році і передбачає спільні навчання країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, збройних сил Іраку та країн-партнерів НАТО. Головне завдання місії — підготувати іракські сили безпеки, надати вагому допомогу державним структурам країни у процесах створення та розвитку військових навчальних закладів. Участь у місії беруть 27 держав з членів НАТО та партнерів Альянсу, зокрема і Україна.