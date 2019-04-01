МЗС та НАТО обговорили розгортання українських сил та засобів у Іраку
|18:41 16.04.2019
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|Украина
Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок здійснив робочий візит до Іраку, під час якого провів зустріч з генерал-майором Дені Фортіном, очільником нової місії НАТО з підготовки та розбудови сил в Іраку.
Сторони обговорили розгортання українських сил та засобів у Місії НАТО в Іраку, повідомив Божок в Twitter, передає УНН.
“Україна та НАТО продовжують об’єднувати зусилля для проекціювання стабільності. Обговорив з генерал-майором Дені Фортіном модальності розгортання українських сил та засобів у Місії НАТО в Іраку”, — повідомив Божок.
Він також розповів, що під час візиту “звірили годинники з Міністерством закордонних справ Іраку”.
“Є свіжі ідеї для зміцнення контактів між людьми та бізнесом. Дякую Іраку за гостинність. Раді вже невдовзі вітати іракські делегації в Україні для обговорення політичних, економічних та інших питань, а також міжпарламентських зв‘язків”, — написав заступник міністра.
Зазначимо, Тренувальна місія НАТО у Республіці Ірак була започаткована у 2004 році і передбачає спільні навчання країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, збройних сил Іраку та країн-партнерів НАТО. Головне завдання місії — підготувати іракські сили безпеки, надати вагому допомогу державним структурам країни у процесах створення та розвитку військових навчальних закладів. Участь у місії беруть 27 держав з членів НАТО та партнерів Альянсу, зокрема і Україна.
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