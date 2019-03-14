В первом квартале Херсонский порт увеличил грузооборот на 40%

18:21 16.04.2019 0 комментариев Украина

Херсонский морской порт в январе-марте 2019 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,1% — до 920,64 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрации морских портов Украины» (АМПУ), сообщают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов увеличилась на 19,5% — до 681,24 тыс. тонн, импортных грузов — в 2,7 раза, до 207,47 тыс. тонн, во внутреннем сообщении — в 2,9 раза, до 31,93 тыс. тонн.

Переработка наливных грузов сократилась на 34,4% — до 20,36 тыс. тонн. В частности, перевалка нефтепродуктов снизилась на 19,3% — до 12,41 тыс. тонн, химических грузов — на 17,5%, до 4,95 тыс. тонн. Переработка растительного масла составила 3 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 50,5% — до 642,51 тыс. тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла на 22,1% — до 222,87 тыс. тонн, в том числе зерна — на 57,8%, до 80,04 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений увеличилась в 32,2 раза — до 97,7 тыс. тонн, строительных грузов — в 8,5 раза, до 13,54 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов увеличилась на 28,7% — до 308,4 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов выросла на 29,4% — до 257,77 тыс. тонн. В частности, перевалка черных металлов увеличилась на 13,3% — до 155,68 тыс. тонн, в том числе металлопроката — на 9,8%, до 128,4 тыс. тонн, чугуна — в 2,1 раза, до 21,24 тыс. тонн, переработка металлолома сократилась на 42,7% — до 6,04 тыс. тонн. Перевалка химических грузов и минеральных удобрений выросла в 8,1 раза — до 74,01 тыс. тонн. Переработка других тарно-штучных грузов снизилась на 28,1% — до 28,08 тыс. тонн.

Херсонский морской порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 километрах от устья реки. Количество грузовых причалов — девять, длина грузового причального фронта — 1,317 километра. В порту работают ГП «Херсонский морской торговый порт», ПАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов», ООО «Херсонес», ХПГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами», Херсонский государственный завод «Паллада» и другие портовые операторы.

Херсонский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 8% — до 3,074 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 2,3% против 2,5% в 2017 году.



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