Підконтрольний окупаційній адміністрації РФ «глава Криму» Сергій Аксьонов підтвердив, що його колишнього соратника та екс-главу російської адміністрації Судака Володимира Сєрова оголосили в розшук.

Як повідомляє «Крим.Реалії», російські силовики підозрюють Сєрова в посередництві у вирішенні питання з оформленням земельної ділянки в курортній зоні Судака, передає УНІАН.

Загальна сума хабара нібито мала скласти близько 2 млн рублів.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим встановила повні анкетні дані всіх співробітників правоохоронних органів, які на момент окупації півострова працювали на різних посадах в Автономній Республіці Крим та Севастополі.