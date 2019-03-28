В окупованому Криму зник колишній заступник колаборанта Аксьонова
|18:01 16.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Підконтрольний окупаційній адміністрації РФ «глава Криму» Сергій Аксьонов підтвердив, що його колишнього соратника та екс-главу російської адміністрації Судака Володимира Сєрова оголосили в розшук.
Як повідомляє «Крим.Реалії», російські силовики підозрюють Сєрова в посередництві у вирішенні питання з оформленням земельної ділянки в курортній зоні Судака, передає УНІАН.
Загальна сума хабара нібито мала скласти близько 2 млн рублів.
Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим встановила повні анкетні дані всіх співробітників правоохоронних органів, які на момент окупації півострова працювали на різних посадах в Автономній Республіці Крим та Севастополі.
Ещё на эту тему:
12:41 16.04.2019
В Крыму заводят уголовные и административные дела на не желающих служить в армии оккупантов
В Крыму заводят уголовные и административные дела на не желающих служить в армии оккупантов
08:21 16.04.2019
Оккупанты объявили о начале очередного "сумасшедшего" сезона
Оккупанты объявили о начале очередного "сумасшедшего" сезона
14:41 15.04.2019
Оккупанты сделают "Севморзавод" основной базой ремонта кораблей ЧФ
Оккупанты сделают "Севморзавод" основной базой ремонта кораблей ЧФ