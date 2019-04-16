Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
|17:21 16.04.2019
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|Молдова
Фракція Партії соціалістів на чолі з головою Зінаїдою Гречаною на запрошення керівництва Держдуми Росії вирушила з одноденним візитом до Москви.
Про це повідомила прес-служба партії, передає "Європейська правда".
У Москві у депутатів-соціалістів заплановані "двосторонні зустрічі з керівництвом Державної думи РФ, а також з депутатами найбільших думських партій Росії".
16 квітня блок ACUM оголосив, що не має наміру вступати в коаліцію з Партією соціалістів і пропонує їй створити робочу парламентську групу для розгляду і підготовки законопроектів про "деолігархізацію", висунутих ACUM і запропонованих ПСРМ, пише NewsMaker.
Раніше Республіканський рада ПСРМ ухвалила рішення продовжити консультації про формування парламентської більшості та призначення функціонального уряду країни з партіями, що входять в парламентський блок ACUM.
Соціалісти наполягають на формуванні повноцінної довгостроковій коаліції з ACUM і претендують на посаду спікера, а також чотири пости в уряді: міністра оборони, міністра закордонних справ, міністра внутрішніх справ і віце-прем'єра з реінтеграції.
Також ПСРМ вимагає повернути під контроль президента Службу інформації і безпеки. Представники ACUM неодноразово відкидали можливість формування повноцінної коаліції з ПСРМ.
Як пишуть молдовські медіа, на зустрічах в Москві буде обговорюватися доля можливого політичного альянсу в Кишиневі.
Якщо Партія соціалістів не погодиться на створення міноритарного уряду з блоком ACUM, тоді пройдуть дострокові вибори, заявила співголова ACUM, лідер партії "Дія і солідарність" Майя Санду.
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