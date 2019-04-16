Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400

17:01 16.04.2019 0 комментариев Турция

Туреччина вирішила обговорити придбання російського зенітного ракетного комплексу С-400, а також стурбованість Вашингтона з цього приводу, безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Анкара намагається зняти напругу між союзниками по НАТО, адже Вашингтон скаржився, що російська система не сумісна зі зброєю, яку використовують інші члени Альянсу.

"Ми передали наше повідомлення і отримали досить позитивні відгуки", - заявив міністр фінансів Берат Албайрак після того, як пояснив президентові США, чому Туреччині потрібні С-400, які поставили під питання її союз із Заходом.

За словами міністра оборони Хулусі Акара, найімовірніше, С-400 будуть використовувати для захисту Стамбула, комерційного центру країни, та її столиці Анкари. Туреччина каже, що ракети не будуть інтегровані з обладнанням НАТО.

Американські чиновники попереджали, що придбання Туреччиною російських комплексів С-400 поставить під загрозу придбання Анкарою новітніх винищувачів F-35 і, можливо, навіть призведе до санкцій США.

Раніше Пентагон заявив про припинення постачання Туреччині обладнання для винищувачів F-35. 14 березня Акар заявив, що Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ.



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