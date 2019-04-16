Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400
|17:01 16.04.2019
|0 комментариев
|Турция
Туреччина вирішила обговорити придбання російського зенітного ракетного комплексу С-400, а також стурбованість Вашингтона з цього приводу, безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Анкара намагається зняти напругу між союзниками по НАТО, адже Вашингтон скаржився, що російська система не сумісна зі зброєю, яку використовують інші члени Альянсу.
"Ми передали наше повідомлення і отримали досить позитивні відгуки", - заявив міністр фінансів Берат Албайрак після того, як пояснив президентові США, чому Туреччині потрібні С-400, які поставили під питання її союз із Заходом.
За словами міністра оборони Хулусі Акара, найімовірніше, С-400 будуть використовувати для захисту Стамбула, комерційного центру країни, та її столиці Анкари. Туреччина каже, що ракети не будуть інтегровані з обладнанням НАТО.
Американські чиновники попереджали, що придбання Туреччиною російських комплексів С-400 поставить під загрозу придбання Анкарою новітніх винищувачів F-35 і, можливо, навіть призведе до санкцій США.
Раніше Пентагон заявив про припинення постачання Туреччині обладнання для винищувачів F-35. 14 березня Акар заявив, що Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ.
Ещё на эту тему:
Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог
Путин заявил о новых перспективных проектах с Турцией в сфере ВТС
Военно-техническое сотрудничество России и Турции не ограничится контрактом по закупке С-400
В Турции заявили, что Анкара и Москва обсуждают поставку и совместное производство военной техники
Предложение России по С-400 выгоднее, чем по Patriot - Эрдоган
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
Турецких офицеров весной будут обучать в России работе на С-400
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400