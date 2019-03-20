Агентство США по международному развитию открывает офис в Мариуполе и начинает сотрудничество по развитию экономики города.

Сегодня, 16 апреля, мэр Мариуполя Вадим Бойченко и руководитель проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Майкл Пиллсбери подписали Меморандум о сотрудничестве. В рамках партнерства предполагается стабилизация и развитие экономики города, восстановление инфраструктурных объектов, помощь малым и средним предпринимателям, сообщает MRPL.CITY.

Городской голова сообщил, что проекты, которые уже реализованы при поддержке USAID показали свою успешность. При этом Вадим Бойченко отметил, что открытые в городе Центры предоставления административных услуг и строящийся в настоящее время Соцмультицентр в кинотеатре «Союз», который станет самым большим в Украине, показывают, что власть активно создает сервисы для людей. Мэр Мариуполя упомянул также проекты, направленные на развитие молодежи - Vezha Creative Space и IT–хаб, и обновляемая библиотека им. Короленко. Вадим Бойченко подчеркнул, что большое значение в сотрудничестве имеет развитие экономики города, для этого создается офис USAID в Мариуполе.

«Наши американские партнеры пришли в Мариуполь надолго, чтобы заниматься экономическими вопросами, чтобы формировать сильную экономику сильного Мариуполя в сильной Украине», - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что сотрудничество будет касаться образования, поддержки IT направлений, создании инновационных рабочих мест, развития туристического потенциала Мариуполя, а также среднего и малого бизнеса.

Майкл Пиллсбери со своей стороны отметил, что проект имеет долгосрочные перспективы.

«Это долгосрочное партнерство. Наш проект рассчитан на пять лет. Мы будем находиться здесь до 2023 года», - заявил руководитель

Для развития проекта стороны будут сотрудничать с широким сообществом, куда войдут представители бизнеса и местного самоуправления, общественные организации, органы самоорганизации населения, преподаватели и студенты высших учебных заведений, журналисты и другие граждане, заинтересованные в экономическом развитии Мариуполя.

Майкл Пиллсбери уточнил, что помимо Мариуполя USAID откроет офисы в Краматорске и Северодонецке, где в настоящее время подбираются под эти цели помещения и штатные сотрудники.

Напомним, что представители Агентства США по международному развитию прибыли в Мариуполь для обсуждения будущего оснащения нового социального офиса «Мультицентр», создаваемого в бывшем кинотеатре «Союз» в Левобережном районе.