Головний прокурор Румунії Августин Лазар заявив, що незабаром дані обвинувального акту, про революцію в Румунії 1989 року, буде представлено громадськості.

В ході візиту в Тімошоаре, головний прокурор Румунії Августин Лазар повідомив, що дані про справу революції 1989 року незабаром будуть розсекречені і доступні громадськості, передає УНН.



"(Інформацію розсекретять - ред.) через кілька днів і ми сподіваємося, що обвинувальний акт у справі, як тільки особисті дані стануть анонімними, відповідно до стандартів Європейської директиви про персональні дані, буде доступний громадськості. Існують деякі заборони, ми не можемо уявити особисті дані людей і деякі деталі, які підпадають під режим цієї директиви. Але як тільки дані будуть анонімізувати і це питання буде з'ясовано, обвинувальний акт, який представляє дуже високий суспільний інтерес, буде публічно представлений, щоб побачити, як відбувалися події від самого початку і до кульмінації", - повідомив Августин Лазар.



Він також сказав, що в ході розслідування був вражений кількістю жертв і поранених в 1989 році, після "терористичного психозу".



Відзначимо, що революція в Румунії пройшла в 1989 році, коли було повалено соціалістичний уряд і лідера Румунської комуністичної партії Ніколая Чаушеску. Заворушення почалися в Тімішоарі. Після того, як в місто були введені війська, масові протести охопили всю країну. В ході заворушень, війська перейшли на бік демонстрантів, а комуністичний лідер Ніколає Чаушеску і його дружина Олена Чаушеску були розстріляні неподалік від Бухареста в Тирговіште.