У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року

16:01 16.04.2019 0 комментариев Румыния

Головний прокурор Румунії Августин Лазар заявив, що незабаром дані обвинувального акту, про революцію в Румунії 1989 року, буде представлено громадськості.

В ході візиту в Тімошоаре, головний прокурор Румунії Августин Лазар повідомив, що дані про справу революції 1989 року незабаром будуть розсекречені і доступні громадськості, передає УНН.

"(Інформацію розсекретять - ред.) через кілька днів і ми сподіваємося, що обвинувальний акт у справі, як тільки особисті дані стануть анонімними, відповідно до стандартів Європейської директиви про персональні дані, буде доступний громадськості. Існують деякі заборони, ми не можемо уявити особисті дані людей і деякі деталі, які підпадають під режим цієї директиви. Але як тільки дані будуть анонімізувати і це питання буде з'ясовано, обвинувальний акт, який представляє дуже високий суспільний інтерес, буде публічно представлений, щоб побачити, як відбувалися події від самого початку і до кульмінації", - повідомив Августин Лазар. 

Він також сказав, що в ході розслідування був вражений кількістю жертв і поранених в 1989 році, після "терористичного психозу". 

Відзначимо, що революція в Румунії пройшла в 1989 році, коли було повалено соціалістичний уряд і лідера Румунської комуністичної партії Ніколая Чаушеску. Заворушення почалися в Тімішоарі. Після того, як в місто були введені війська, масові протести охопили всю країну. В ході заворушень, війська перейшли на бік демонстрантів, а комуністичний лідер Ніколає Чаушеску і його дружина Олена Чаушеску були розстріляні неподалік від Бухареста в Тирговіште. 



Ещё на эту тему:

09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
18:11 06.08.2018
Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами
10:53 06.08.2018
В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата / Фото
08:52 18.07.2018
Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
18:04 20.06.2018
Румыния готова оказать поддержку задержанной за шпионаж Карине Цуркан
18:59 15.06.2018
В правящей партии Румынии задумались над отстранением президента
12:22 08.05.2018
Президент Румунії наполягає на відставці прем'єра
17:59 27.04.2018
Президент Румынии призвал премьера уйти в отставку из-за тайного меморандума по Израилю
08:34 19.10.2017
Президент Румынии подтвердил Порошенко свой визит в Украину после устранения "языковых" противоречий
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
Все новости страны
Россия Россия
14:21 16.04.2019
У двигателя российских истребителей обнаружили опасный дефект
13:01 16.04.2019
Держдума поставила крапку: Росія ізолює свій інтернет
11:01 16.04.2019
Nord Stream 2 загрожує енергобезпеці США - Помпео
08:41 16.04.2019
«Загроза з РФ дуже ймовірна»: Британія відправила вертольоти Apache в Естонію
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
08:41 15.04.2019
У Румунії прокоментували перенесення посольства в Єрусалим
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
Все новости страны
Турция Турция
17:01 16.04.2019
Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400
09:41 16.04.2019
Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог
13:01 15.04.2019
Turkish Airlines запускає регулярний рейс Київ-Бодрум
10:41 15.04.2019
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала
Все новости страны
Украина Украина
17:41 16.04.2019
"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну
16:41 16.04.2019
Москва даст оккупированному Севастополю взамен исчезнувших двух млрд еще три
16:21 16.04.2019
Агентство США USAID подписало Меморандум для развития экономики Мариуполя
15:41 16.04.2019
Суд продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я" окупованого Криму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс