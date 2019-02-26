Суд продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я" окупованого Криму
|15:41 16.04.2019
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|Крым
Дніпровський районний суд Києва продовжив на два місяці термін утримання під вартою «екс-міністру охорони здоров'я Криму» Петру Михальчевському, обвинуваченому у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку «Кримського процесу» у Facebook.
"Колегія суддів на чолі з Мирославою Марченко задовольнила клопотання прокурора і продовжила Михальчевському термін утримання під вартою на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.
Захист Михальчевського в ході судового засідання виступив з клопотанням про домашній арешт, обґрунтовуючи це тим, що у підзахисного погіршився стан здоров'я. Крім того, адвокат Ольга Головіна просила дозволити Михальчевському перебувати за столом, а не в "судовому акваріумі". Обидва клопотання були відхилені.
5 січня 2018 року СБУ повідомила, що виявила в Києві колишнього «міністра охорони здоров'я Криму» Петра Михальчевського і провела обшук на місці його проживання. У нього було вилучено паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом «глави» Криму Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною «владою» Криму.
Михальчевський підписав вручену йому підозру в скоєнні злочину за ст. 111 КК України (державна зрада). З 8 січня 2018 року він перебуває під вартою: спочатку утримувався в СІЗО Херсона, потім його перевезли до київського ізолятора. Нині справу розглядає Дніпровський районний суд Києва.
Михальчевський обіймав посаду "міністра охорони здоров'я" Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року в уряді, підконтрольному Росії. Прокуратура АРК вважає, що тим самим він скоїв діяння, передбачені ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність) і ст. 111 (державна зрада). Михальчевський визнає, що працював "міністром охорони здоров'я", але не вважає це держзрадою.
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