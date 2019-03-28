Міжнародний арбітражний суд виніс рішення стягнути з Росії на користь найбільшої нафтовидобувної компанії України "Укрнафта" 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму.

Про це повідомила прес-служба підприємства, пише УНІАН.

"12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь "Укрнафти" 44,455 мільйона доларів компенсації за експропріацію інвестицій "Укрнафта" на території АР Крим, а також понад 3,5 мільйона доларів арбітражних витрат", - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що на суму компенсації згідно з рішенням арбітражного суду нараховуються відсотки, починаючи з 22 квітня 2014 року. Станом на квітень 2019 року розмір нарахованих відсотків становить понад 5,5 мільйона доларів.