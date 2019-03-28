Треть из всех проданных на летний период по акции раннего бронирования авиабилетов приходится на перелеты в оккупированный Крым или из него.

Об этом со ссылкой на сервис Туту.ру пишет РИА Новости.

Путем анализа всех купленных билетов на летние перелеты специалисты выявили самые популярные в этом году у россиян маршруты.

Как выяснилось, средний чек на перелет внутри России за год вырос на 5% (с 8 471 до 8 897 рублей за авиабилет в одну сторону). Медленнее всего растут цены на перелет в Симферополь — они увеличились на 3%.

"В ТОП-10 популярных направлений раннего бронирования на лето входят два маршрута в Симферополь: из Москвы и Санкт-Петербурга. Только на эти города приходится 28,9% проданных билетов. Если же учитывать билеты из других городов России, то доля перелетов на полуостров превышает треть от всех проданных", — рассказали в компании.

При этом сообщается, что при сопоставимой стоимости маршрут Москва — Симферополь в три раза превосходит по популярности своего соперника — Сочи.

Аналогичная ситуация и в случае вылета из северной столицы. При вылетах из Петербурга наблюдается та же динамика. Здесь маршрут в оккупированный Крым почти в два раза превышает популярность Сочи при примерно одинаковых ценах на авиаперелет".

По поисковым запросам ТОП-10 направлений по сравнению с прошлым годом остается практически неизменным. Чаще всего в оккупированный Крым ищут авиабилеты жители крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. "Из десятки выбыл популярный прошлым летом рейс Москва — Краснодар, который был на седьмой строчке (направление переместилось на тринадцатое место). Возможно, на спрос повлияло повышение среднего чека (+34%). Стоимость авиабилета в обе стороны из Москвы в Краснодар на лето 2019 года выросла с 7 843 до 10 514 рублей", — сообщили в сервисе.