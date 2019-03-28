Корабли, авиация и ракетные комплексы ЧФ оккупантов учились уничтожать морские цели

14:41 16.04.2019 0 комментариев Крым

Корабли, авиация и ракетные комплексы Черноморского флота страны-агрессора провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника. 

Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

«В акватории Чёрного моря корабельная ударная группировка Черноморского флота, совместно с береговыми противокорабельными ракетными комплексами, самолётами морской авиации флота и Южного военного округа, провели учения по поражению тактических групп и одиночных кораблей условного противника. По замыслу учения, экипажи сторожевого корабля «Пытливый» и малого ракетного корабля «Мираж», выполняющие задачи в море, обнаружили корабельную группу условного противника и взяли её на сопровождение», – уточнили в отделе информобеспечения.

Кроме того, в ходе учений на усиление группировки кораблей флота из пунктов базирования вышли сторожевой корабль «Сметливый», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60». 

По команде центра управления ЧФ в воздух были подняты самолеты морской авиации флота и армии ВВС И ПВО ЮВО, базирующиеся на аэродромах Крымского полуострова. В свою очередь дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», находящиеся в позиционных районах, приступили к обнаружению, выдаче целеуказаний, и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов по противнику.

В ходе учений экипажи кораблей, самолетов и боевые расчеты ракетных комплексов отработали взаимодействие по обмену целеуказаниями и распределению обнаруженных целей для нанесения ракетных и бомбовых ударов. Стрельба по морским целям была выполнена электронными пусками, по расчётным данным цели уничтожены. В учениях было задействовано порядка десяти кораблей и судов обеспечения, два звена самолётов Су-30 и Су-27 и до 20 единиц боевой техники.



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