У двигателя российских истребителей обнаружили опасный дефект

14:21 16.04.2019 0 комментариев Россия

Разработанный для российского истребителя Су-57 двигатель второго этапа АЛ-41Ф1 не будет принят ранее середины 2019 года. 

Такая информация оказалась в распоряжении ресурса Avia.pro, передает ghall.com.

Изменение сроков обусловлено неким серьзным дефектом, на устранение которого потребовался практически год. 

Как сообщает источник, ссылаясь на документ ПАО «ОДК-УМПО», речь идет о неком дефекте, очевидно допущенном на этапе разработки, на устранение которого был выделен период времени с августа 2018 года по май 2019 года, причем, речь, очевидно, идет о переработке части ОКР, что в свою очередь потребует создания нового силового агрегата на основе изменённой документации. 

Как именно был допущен подобный дефект, пока что остается неизвестным, однако специалисты отмечают, что ранее середины текущего года двигатель АЛ-41Ф1 вряд ли будет принят, в связи с чем, его установка на истребители Су-57 начнется не ранее 2020 года.



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