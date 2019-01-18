Трибунал визначив дати слухань у справі України проти РФ щодо морського права
|13:41 16.04.2019
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|Украина
Міжнародний арбітраж, який розглядає позов України проти Російської Федерації щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, проведе слухання у червні 2019 року.
Про це УНН повідомляє з посиланням на документ, оприлюднений на сайті Постійної палати третейського суду (ППТС) у Гаазі.
Йдеться про спір про права прибережних держав у Чорному, Азовському морях і Керченській протоці (Україна проти Російської Федерації).
Так, нагадали у ППТС, 16 вересня 2016 року Україна направила Російській Федерації повідомлення і позовну заяву відповідно до Додатку VII до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року (ЮНКЛОС), що стосується спору, який стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці.
Російська Федерація у травні 2018 року представила в арбітраж свої попередні заперечення від 19 травня 2018 року.
"Арбітражний трибунал цим вирішує: встановлено наступний графік виступів сторін щодо попередніх заперечень Російської Федерації", - йдеться в оприлюдненому документі.
Так, згідно з процесуальним порядком, призначено (за місцевим часом):
перший раунд дебатів сторін:
- понеділок, 10 червня 2019 року (з 10:00 до 13:00; з 14:30 до 17:30) (з можливістю додаткового часу з 17:30 до 18:00) - Російська Федерація;
- вівторок, 11 червня 2019 року (з 10:00 до 13:00; з 14:30 до 17:30) (з можливістю додаткового часу з 17:30 до 18:00) - Україна.
другий раунд дебатів сторін:
- четвер, 13 червня 2019 року (9:30 - 13:00) - Російська Федерація;
- п'ятниця, 14 червня 2019 року (14:00 - 17:30) - Україна.
Нагадаємо, 31 серпня 2018 року трибунал, який розглядає справу України проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, оприлюднив процесуальний наказ, який встановлює, що трибунал спочатку буде виносити рішення щодо певних заперечень з приводу юрисдикції, висловлених РФ.
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