Трибунал визначив дати слухань у справі України проти РФ щодо морського права

13:41 16.04.2019 0 комментариев Украина

Міжнародний арбітраж, який розглядає позов України проти Російської Федерації щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, проведе слухання у червні 2019 року. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на документ, оприлюднений на сайті Постійної палати третейського суду (ППТС) у Гаазі.

Йдеться про спір про права прибережних держав у Чорному, Азовському морях і Керченській протоці (Україна проти Російської Федерації).

Так, нагадали у ППТС, 16 вересня 2016 року Україна направила Російській Федерації повідомлення і позовну заяву відповідно до Додатку VII до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року (ЮНКЛОС), що стосується спору, який стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці.

Російська Федерація у травні 2018 року представила в арбітраж свої попередні заперечення від 19 травня 2018 року.

"Арбітражний трибунал цим вирішує: встановлено наступний графік виступів сторін щодо попередніх заперечень Російської Федерації", - йдеться в оприлюдненому документі.

Так, згідно з процесуальним порядком, призначено (за місцевим часом):

перший раунд дебатів сторін:

- понеділок, 10 червня 2019 року (з 10:00 до 13:00; з 14:30 до 17:30) (з можливістю додаткового часу з 17:30 до 18:00) - Російська Федерація;
- вівторок, 11 червня 2019 року (з 10:00 до 13:00; з 14:30 до 17:30) (з можливістю додаткового часу з 17:30 до 18:00) - Україна.

другий раунд дебатів сторін:

- четвер, 13 червня 2019 року (9:30 - 13:00) - Російська Федерація;
- п'ятниця, 14 червня 2019 року (14:00 - 17:30) - Україна.

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року трибунал, який розглядає справу України проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, оприлюднив процесуальний наказ, який встановлює, що трибунал спочатку буде виносити рішення щодо певних заперечень з приводу юрисдикції, висловлених РФ.



Ещё на эту тему:

18:41 10.04.2019
ФГВФО продав офіс "дочки" російського держбанку ВТБ
15:21 12.03.2019
Росія направила ноту Україні через припинення "договору про дружбу"
18:01 30.01.2019
У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни
16:41 18.01.2019
Слухання щодо "мегапозову" України проти РФ пройдуть у червні
13:01 04.01.2019
Польща заявила що Франція і Німеччина не можуть представляти всю Європу в "нормандському" форматі
18:01 03.01.2019
Пороховая бочка под Путиным: на отношения Украины и России повлияют два фактора
14:40 17.12.2018
Росія втратить решту України, якщо визнає "ДНР" і "ЛНР"
19:50 26.11.2018
"Ощадбанк" в Международном арбитраже выиграл иск против РФ на 1,3 млрд долларов
14:15 26.09.2018
Российская делегация не приехала на заседание комитета ПАЧЭС в Киев
19:21 12.06.2018
Путин не получил по зубам, поэтому скоро двинет дальше
23:55 15.12.2017
Сущенко использовал право на звонок, чтобы поздравить мать, - Фейгин
17:56 01.06.2017
Украина предложила ЕСПЧ объединить все дела по Донбассу и Крыму в два отдельных производства
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
Все новости страны
Россия Россия
14:21 16.04.2019
У двигателя российских истребителей обнаружили опасный дефект
13:01 16.04.2019
Держдума поставила крапку: Росія ізолює свій інтернет
11:01 16.04.2019
Nord Stream 2 загрожує енергобезпеці США - Помпео
08:41 16.04.2019
«Загроза з РФ дуже ймовірна»: Британія відправила вертольоти Apache в Естонію
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
08:41 15.04.2019
У Румунії прокоментували перенесення посольства в Єрусалим
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
Все новости страны
Турция Турция
17:01 16.04.2019
Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400
09:41 16.04.2019
Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог
13:01 15.04.2019
Turkish Airlines запускає регулярний рейс Київ-Бодрум
10:41 15.04.2019
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала
Все новости страны
Украина Украина
17:41 16.04.2019
"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну
16:41 16.04.2019
Москва даст оккупированному Севастополю взамен исчезнувших двух млрд еще три
16:21 16.04.2019
Агентство США USAID подписало Меморандум для развития экономики Мариуполя
15:41 16.04.2019
Суд продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я" окупованого Криму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс