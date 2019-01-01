В турецком городе Кырыккале достраивается сборочное производство белорусских тракторов, которое должно заработать уже в июле.

Построить в Турции сборочное производство минских тракторов решили при поддержке Гянджинского автомобильного завода в Азербайджане, который уже много лет сотрудничает с Минским тракторным заводом, об этом сообщает oxu.az.

Для турецкого рынка была разработана специальная версия модели BELARUS-1221 экологического стандарта Евро-4, сообщил журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко.

По его словам, благодаря тесным отношениям Турции и Азербайджана на возведении только одного корпуса завода сэкономили около одного миллиона долларов.

Взаимодействовать с Турцией по такой схеме для Беларуси выгодно. МТЗ по-прежнему будет поставлять машинокомплекты в Гянджу, только уже в больших объемах. Завод будет работать с ними и направлять для окончательной сборки в Кырыккале.