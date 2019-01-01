Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
|14:01 16.04.2019
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|Азербайджан
В турецком городе Кырыккале достраивается сборочное производство белорусских тракторов, которое должно заработать уже в июле.
Построить в Турции сборочное производство минских тракторов решили при поддержке Гянджинского автомобильного завода в Азербайджане, который уже много лет сотрудничает с Минским тракторным заводом, об этом сообщает oxu.az.
Для турецкого рынка была разработана специальная версия модели BELARUS-1221 экологического стандарта Евро-4, сообщил журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко.
По его словам, благодаря тесным отношениям Турции и Азербайджана на возведении только одного корпуса завода сэкономили около одного миллиона долларов.
Взаимодействовать с Турцией по такой схеме для Беларуси выгодно. МТЗ по-прежнему будет поставлять машинокомплекты в Гянджу, только уже в больших объемах. Завод будет работать с ними и направлять для окончательной сборки в Кырыккале.
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