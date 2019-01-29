Северо-Крымский канал оккупанты повернут вспять

13:21 16.04.2019 0 комментариев Крым

Работы по подаче воды в Северо-Крымский канал и обеспечению водой северной части аннексированного Россией полуострова практически завершены. 

Об этом сегодня, 16 апреля, заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«Работы практически завершены. У нас сейчас идет процесс утверждения схем подачи воды. Главный вопрос – это контроль за минерализацией, чтобы не повышался уровень солей в воде. Конечно, контроль практически ежедневный», – рассказал Аксенов журналистам.

По его словам, исследования показывают, что воду можно извлекать с глубин свыше 300-400 м. Это, как отметил Аксенов, «безболезненно для экологии».

«Такая работа ведется. На данный момент благодаря ей нет разрывов в графике подачи воды, связанной с бытовыми нуждами. Однако вопросы орошения не решены. Мы надеемся, что в рамках работы с Академией наук Российской Федерации к середине года будем иметь схемы водоснабжения», – резюмировал "глава" оккупированного Крыма.



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