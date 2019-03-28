С 2015 года в Крыму около 300 призывников пытались "уклониться" от несения военной службы в рядах армии оккупантов.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил "военный комиссар" оккупированного Крыма Олег Ермилов, передает РИА Новости.

"Военком" заявил, что 300 человек - это цифра значительная и добавил, что за указанный период по фактам "уклонения от службы" в оккупированном Крыму были возбуждены 15 уголовных и около 250 административных дел.

В рамках весеннего призыва 2019 года около 2,8 тыс новобранцев из Крыма будут направлены на службу в Вооруженные силы страны-агрессора. Около 1,3 тыс призывников будут проходить службу за пределами аннексированного Россией полуострова, в частности в Южном и Западном военных округах и частях центрального подчинения.

Ранее "военный комиссар" сообщил, что с 2015 года, когда крымских военнообязанных стали призывать на срочную воинскую службу, в армию оккупантов было призвано 13,5 тысяч человек.

В докладе ООН по оккупированному Россией Крыму в 2018 году 21 человек был приговорен к тюремному заключению за уклонение от службы в рядах ВС РФ.