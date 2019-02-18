Оккупационные "власти" Крыма планируют в рамках пятого Ялтинского "международного экономического форума" подписать инвестиционные соглашения с общей суммой инвестиций более 7 млрд рублей.

Соглашения подготовлены "Корпорацией развития" оккупированного Крыма. Самый масштабный – проект строительства жилого комплекса в Ялте, передает Крыминформ.



Проект строительства жилого комплекса «Романовский квартал» в Ялте (ООО «Столица»), предполагает строительство подземного паркинга на 700 парко-мест. Общая площадь застройки займет 77,5 тыс кв. м. Объем инвестиций – 3,2 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – не менее тысячи человек, – сообщает пресс-служба "Корпорации".

Кроме того, к подписанию подготовлен проект создания ООО «Монолит» в Симферопольском районе первой очереди завода по выпуску кофе и цикория мощностью 4 тыс тонн в год. Объем инвестиций – 500 млн рублей.

Проект по лиофилизации ООО «ЛИО-Продукт», который предусматривает создание в Красногвардейском районе комплекса по лиофилизации (способ мягкой сушки веществ) с цехом лиофилизации мощностью до 5 тонн в сутки, цехом подготовки сырья, складом готовой продукции, лабораторией и испытательным центром. Объем инвестиций – 1,5 млрд рублей.

Планируется также подписать соглашение о релизации проекта строительства агропромышленного комбината по переработке плодоовощной продукции и производству консервов ООО «Фактор». В рамках реализации инвестпроекта, планируется строительство агропромышленного комбината по переработке плодоовощной продукции и производству консервов площадью 20 тыс кв. м. Производственная мощность агропромышленного комбината 20 000 тонн/год перерабатываемой продукции. Объем инвестиций – более 1,1 млрд рублей.

Кроме того, будет подписано соглашение о взаимодействии в сфере реализации на территории оккупированного Крыма инвестиционного проекта «Водноспортивный оздоровительный комплекс «Золотой пляж» между "Корпорацией развития" оккупированного Крыма и ООО «Фирма «ТЭС». Объем инвестиций – 750 млн руб, планируется создание 35 рабочих мест.

Согласно еще одному инвестсоглашению, в Крыму будет создано пять заводов по производству кваса с сетью торговых точек. Инициатор – ООО «Бротех». Планируемый объем инвестиций – около 100 млн рублей.