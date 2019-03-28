Новейшие патрульные корабли проекта 22160 оснастят уникальными комплексами разведки и защиты.

Эффективность их работы сейчас проверяется в Черном море на корвете «Василий Быков», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.

Новая система сможет подавлять РЛС или создавать ложные помехи. Она состоит из высокотехнологичных датчиков на корпусе корабля. Собранная информация о всех работающих радиоэлектронных системах, которые способны «достать» корабль, в режиме реального времени передается на посты радиоперехвата и пеленга. Система определяет тип радара и идентифицирует его носитель. В результате экипаж корвета получает возможность воздействовать на наземные, морские и авиационные радары, а также спутниковые системы обнаружения вероятного противника.

В зависимости от обстановки командиру корабля предлагаются варианты, как спрятаться от радаров. Если РЛС противника невозможно обойти, система маскирует корабль помехой. Новинка также способна «задавить» РЛС мощным радиоэлектронным сигналом. Другой вариант — поставить дезориентирующие помехи. Они создают на экранах РЛС противника несколько ложных целей, аналогичных отметкам настоящего корабля. Могут быть использованы и тепловые ловушки, создающие инфракрасные помехи.

Система позволит корветам проникать незамеченными в контролируемые противником районы, противодействуя не только отдельным кораблям, но и ударным корабельным и авианосным группам, которые имеют широкий выбор средств разведки, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

"Современные разработки позволяют сделать современный корабль незаметным, а значит, более эффективным в современном бою, — рассказал эксперт. — Раньше на кораблях были устройства, которые показывали, что он облучается радаром, на какой частоте работает радиостанция и оператор идентифицировал РЛС по справочникам. Дальше экипаж выяснял, на каких кораблях стоят такие типы радиостанций и определял, какой корабль появился на горизонте. Все это занимало время".

Новое устройство будет определять частоту работы радара и выбирать ему помеху автоматически. Оно позволит командиру в короткие сроки принимать решение, какой маневр совершить, чтобы противодействовать противнику.

Патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота в конце 2018 года. В их задачи входит патрулирование прибрежной зоны и мест базирования флота.