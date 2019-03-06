В ФСБ заявили о пятерых выявленных на админгранице с оккупированным Крымом гражданах, объявленных в розыск

11:41 16.04.2019 0 комментариев Крым

Российские пограничники выявили за месяц в пунктах пропуска на админгранице оккупированного Крыма пятерых граждан, находящихся в федеральном розыске. 

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.

В сообщении говорится, что в пункте пропуска «Джанкой» на въезд в оккупированный Крым сотрудниками пограничного контроля выявлены две гражданки Украины 1976 и 1996 годов рождения, которые с 2016 года находились в федеральном розыске по причине утери связи с родственниками. В ходе беседы выяснилось, что женщины уехали из Крыма до 2014 года и только в апреле текущего года впервые вернулись на полуостров», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что второй случай также произошел в пункте пропуска «Джанкой». В аннексированный Россией Крым приехал житель Одессы, разыскиваемый за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Чтобы скрыть данный факт, мужчина сменил фамилию.

Еще двое разыскиваемых граждан выявлены в пункте пропуска «Армянск». Российские пограничники передали полицейским гражданку Украины, которая находится в розыске за оскорбления представителей власти, а также крымчанина, совершившего преступление, предусмотренное частью 1 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



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