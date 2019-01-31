«Дунайсудносервіс» спустив на воду нову баржу

11:21 16.04.2019 0 комментариев Украина

ТОВ «СП «Дунайсудносервіс» минулого тижня спустило на воду суховантажну баржу Grain-3, яка будується на замовлення ТОВ «Грейн-Трансшипмент» (Миколаїв).

Як повідомила прес-служба суднобудівної компанії, зараз на судні виконуються добудовні роботи, зокрема, проводиться монтаж і калібрування люкових закриттів, передає сайт Порти України.

«Дунайсудносервіс» здійснює будівництво серії суховантажних барж нового проекту на замовлення ТОВ «Грейн-Трансшипмент».

Раніше директор ТОВ «Грейн-Трансшипмент» Олександр Григоренко розповів сайту «Порти України» про плани компанії збудувати серію з восьми барж для перевезень зернових вантажів по річці. «Ми приступаємо до реалізації наступного проекту. На суднобудівному заводі в Ізмаїлі ми закладаємо першу баржу серії. Осадка баржі складе 3,1 метра, валова місткість — 3,1 млн тонн, довжина — 79,4 метра. До наступного сезону плануємо модернізувати в цілому вісім таких барж. Плануємо, що всі баржі будуть модернізовані на підприємстві «Дунайсудносервіс». Побудований флот дозволить збільшити перевезення зерна по Дніпру», — повідомив Григоренко.

ТОВ «Грейн-Трансшипмент» надає повний комплекс послуг на морському та річковому транспорті, в тому числі — агентування та експедирування, фрахтові послуги, послуги з організації морських, річкових, автомобільних і залізничних перевезень в сегменті генеральних, негабаритних, навалювальних та інших вантажів. Компанія оперує 10 судами (буксири та баржі). Компанія в 2018 році збільшила перевезення зернових вантажів внутрішніми водними шляхами у порівнянні з 2017 роком утричі — до понад 300 тис. тонн.

ТОВ «СП «Дунайсудносервіс» виконує повний комплекс виробничих і ремонтних робіт, пов'язаних із відновленням експлуатаційних характеристик судна. Здійснює ремонт морських і річкових суден доковою вагою до 4 тис. тонн і довжиною до 120 метрів. Підприємство займає близько 60% ринку послуг із ремонту і модернізації суден типу «річка — море» в Одеському регіоні.



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