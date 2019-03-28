Nord Stream 2 загрожує енергобезпеці США - Помпео
|11:01 16.04.2019
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|Россия
Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що будівництво російського газопроводу до Німеччини "Північний потік – 2" є загрозою не тільки для енергобезпеки Євросоюзу, але також для Сполучених Штатів.
Про це, як повідомили в Державному департаменті США, він заявив у понеділок, 15 квітня, під час виступу в Техасі, передає Укрінформ.
"Ми спостерігаємо за тим, як в Європі будується трубопровід, який пов'яже Німеччину з Росією у такий спосіб, що це погано відобразиться для німецької безпеки й безпеки Сполучених Штатів Америки", - наголосив глава Держдепу.
У цьому зв'язку він підкреслив, що американська дипломатія і енергетична галузь працює над тим, "щоб забезпечити справжню безпеку не тільки для Америки, але й для Європи".
Нагадаємо, офіційний Вашингтон послідовно виступає проти будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2", який має на меті постачання російського газу в Європу в обхід України. У цьому зв'язку американська сторона наголошує, що ЄС не забезпечує диверсифікацію джерел постачання газу, а навпаки, піддає більшій небезпеці власну енергетичну безпеку через збільшення залежності від Росії. Для забезпечення справжньої диверсифікації США розвивають інфраструктуру для постачання власного зрідженого газу в ЄС.
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