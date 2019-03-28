Родина одного з військовополонених моряків, Андрія Ейдера, досі не має точної інформації про стан його здоров'я та проведені йому операції.

Про це розповіла мачуха матроса - Євгенія Ейдер в ефірі Армія FM, передає Укрінформ.

“На даний момент ми не маємо чіткої медичної документації, яка би повідомила, які медичні операції зроблені та який в нього стан”, - сказала Євгенія Ейдер.

При цьому вона наголосила, що слідство дуже обмежує спілкування українських військовополонених моряків із родичами у СІЗО "Лефортово".

“Після переведення в “Лефортово” спілкування дуже сильно обмежене. І так не мали змоги ні говорити по телефону, ні бачитися, — слідство дуже обмежує. Переважно все через адвокатів і консулів. Але до сьогодні ні ми від нього не отримували листів з “Лефортово”, ні він — наших”, — зазначила Ейдер.

За її словами, на українських військовополонених моряків чинять тиск при передачі їм листів від родичів.

“Від сторонніх людей листи, все ж, передають, а від рідних - кажуть: “Хочете побачити листи від своїх рідних, поводьтеся так, як ми вимагаємо”. Тиснуть. Вони кажуть, що є стос листів, напиши, що нам потрібно, або поводься, як нам потрібно, і отримаєш. У перші дні нам говорили, що ми повинні чітко ставити запитання, а Андрій має чітко відповідати на них”, - пояснила жінка.

Водночас вона уточнила, що поки Андрія утримували в московському СІЗО “Матроська тиша”, була можливість “ставити якісь питання, листуватися хоч раз на тиждень”. А також розповіла про те, як відбувається спілкування з батьками інших військовополонених моряків.

“Спілкуємося постійно. В нас є чат у Viber, ми обговорюємо будь-які речі. Про хлопців ми всі знаємо. І зараз батьки поїхали на судилище до Москви, постійно інформують про перебіг подій”, - додала Євгенія Ейдер.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України (катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”), що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Наймолодший із захоплених українських моряків - Андрій Ейдер, якому у грудні виповнилося 19 років. У 2018 році він закінчив Одеський професійний ліцей морського транспорту. Під час конфлікту в Керченській протоці Ейдер отримав поранення.