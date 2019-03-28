Оккупированная Керчь подпишет договор о сотрудничестве с непризнанным Цхинвалом

10:21 16.04.2019 0 комментариев Крым

В оккупированной Керчи с так называемым "рабочим визитом" находится делегация из непризнанной Южной Осетии.

"Муниципалитеты" готовятся подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве. Событие для непризнанных образований должно произойти на площадке т.н. V Ялтинского международного экономического форума уже через несколько дней, сообщают Аргументы Недели - Крым.

А в оккупированной Керчи сообщают о том, что уже проработали проект соглашения между городом Керчью и Цхинвалом. 

 



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