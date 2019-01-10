КБ "Південне" розробляє боєприпаси для систем озброєння "Град" та "Смерч"

10:01 16.04.2019 0 комментариев Украина

Конструкторське бюро "Південне", яке займається, переважно, космічними технологіями почало розробляти зразки боєприпасів для систем озброєння, які є в українській армії.

КБ "Південне" (Дніпро) працює над створенням боєприпасів для систем залпового вогню "Град" та "Смерч". Про це на прес-конференції повідомив гендиректор КБ Олександр Дегтярьов, передає ZN.UA.

"Сьогодні замовлення номер один - це виробництво серійних боєприпасів для РСЗВ", - сказав Дегтярьов, уточнивши, що поки розробка зразків боєприпасів ведеться за рахунок КБ "Південне". "Також КБ буде проводити наземне і льотне відпрацювання зразка", - додав перший заступник головного конструктора, генеральний директор з системного проектування Олександр Кушнарьов.

Він уточнив, що серійна збірка ракет, якщо до неї дійде, швидше за все, буде здійснюватися на Павлоградському механічному заводі. "Ми будемо розробляти корпуси двигунів, елементів боєприпасів", - сказав Кушнарьов. За його словами, зокрема, дальність боєприпасу в порівнянні з боєприпасами для "Граду", які виробляються в Росії, буде збільшена вдвічі. Також будуть покращені характеристики точності, керованості, розсіювання осколків.

Системи озброєння "Град" та "Смерч" є на озброєнні як у української, так і російської армії. При цьому боєприпаси до них виробляються в Росії. Ті запаси, які були в Україні, катастрофічно виснажилися, зокремаЮ за рахунок масштабних інцидентів на складах.

Раніше повідомлялося, що фінансування Міноборони зросло на 12% в 2019 році, або на 10,9 млрд гривень.



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