Рішення Туреччини купити російські системи протиповітряної оборони С-400 не повинні призвести до запровадження санкцій США проти Анкари, тому що вона не ворог Вашингтона. Турецька сторона лишається прихильною до НАТО.

Як пише Reuters, в цьому запевнив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар під час виступу на американсько-турецькій конференції у столиці США, передає УНІАН.

Видання зазначає, що Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог.

«Туреччина точно не ворог США», - сказав Акар, додавши, що саме тому закупка російських систем ППО не повинна розглядатися через призму американських санкцій, розроблених саме проти ворогів.

Держсекретар США Майк Помпео минулого тижня сказав, що Вашингтон повідомив Анкару про можливість покарання за купівлю С-400, відповідно до закону під назвою «Протистояння проти американських ворогів за допомогою санкцій» (CATSAA).

«Це рішення про закупівлю не змінює турецький курс. Я б хотів би повторити, що зобов’язання Туреччини перед НАТО не змінилися», - пояснив Акар.



