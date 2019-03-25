Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог

09:41 16.04.2019 0 комментариев Турция

Рішення Туреччини купити російські системи протиповітряної оборони С-400 не повинні призвести до запровадження санкцій США проти Анкари, тому що вона не ворог Вашингтона. Турецька сторона лишається прихильною до НАТО.

Як пише Reuters, в цьому запевнив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар під час виступу на американсько-турецькій конференції у столиці США, передає УНІАН.

Видання зазначає, що Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог.

«Туреччина точно не ворог США», - сказав Акар, додавши, що саме тому закупка російських систем ППО не повинна розглядатися через призму американських санкцій, розроблених саме проти ворогів.

Держсекретар США Майк Помпео минулого тижня сказав, що Вашингтон повідомив Анкару про можливість покарання за купівлю С-400, відповідно до закону під назвою «Протистояння проти американських ворогів за допомогою санкцій» (CATSAA).

«Це рішення про закупівлю не змінює турецький курс. Я б хотів би повторити, що зобов’язання Туреччини перед НАТО не змінилися», - пояснив Акар.


 



Ещё на эту тему:

17:01 16.04.2019
Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400
09:41 10.04.2019
У США попередили Туреччину про санкції, якщо вона закупить російські С-400
10:21 09.04.2019
Путин заявил о новых перспективных проектах с Турцией в сфере ВТС
19:21 08.04.2019
Военно-техническое сотрудничество России и Турции не ограничится контрактом по закупке С-400
15:21 08.04.2019
В Турции заявили, что Анкара и Москва обсуждают поставку и совместное производство военной техники
19:21 05.04.2019
Предложение России по С-400 выгоднее, чем по Patriot - Эрдоган
09:41 02.04.2019
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
09:41 25.03.2019
Туреччина не відмовиться від планів купити російські системи ППО С-400
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
19:41 19.02.2019
Турецких офицеров весной будут обучать в России работе на С-400
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
10:21 06.02.2019
Россия поставит Турции системы ПВО С-400 к осени 2019 года без передачи "чувствительных" технологий
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
Все новости страны
Россия Россия
14:21 16.04.2019
У двигателя российских истребителей обнаружили опасный дефект
13:01 16.04.2019
Держдума поставила крапку: Росія ізолює свій інтернет
11:01 16.04.2019
Nord Stream 2 загрожує енергобезпеці США - Помпео
08:41 16.04.2019
«Загроза з РФ дуже ймовірна»: Британія відправила вертольоти Apache в Естонію
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
08:41 15.04.2019
У Румунії прокоментували перенесення посольства в Єрусалим
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
Все новости страны
Турция Турция
17:01 16.04.2019
Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400
09:41 16.04.2019
Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог
13:01 15.04.2019
Turkish Airlines запускає регулярний рейс Київ-Бодрум
10:41 15.04.2019
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала
Все новости страны
Украина Украина
17:41 16.04.2019
"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну
16:41 16.04.2019
Москва даст оккупированному Севастополю взамен исчезнувших двух млрд еще три
16:21 16.04.2019
Агентство США USAID подписало Меморандум для развития экономики Мариуполя
15:41 16.04.2019
Суд продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я" окупованого Криму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс