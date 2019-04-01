Збірку автобіографічних оповідань кінорежисера Олега Сенцова “Жизня” видали в Берліні у перекладі німецькою мовою під назвою "Leben".

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard, передає Укрінформ.

"В восьми оповіданнях Сенцова, виданих німецьким видавництвом Voland & Quist під сильною назвою "Життя", йдеться про свободу та самовизначення, близькість, сім'ю та дружбу, втрату та любов. Розмова йде про життя, яке наповнює наші вени соком сонця і шумом Всесвіту", - зазначається в повідомленні.

Газета нагадує, що схоплений в окупованому Криму український режисер у серпні 2015 року був незаконно засуджений в РФ до 20 років ув’язнення за сфабрикованим обвинуваченням у тероризмі.

"Якби російський уряд не завдав жахливого удару по сусіду, Сенцов сьогодні міг би бути відомим режисером у своїй країні. Своїми короткометражними фільмами та першим повнометражним фільмом "Гравець" він довів, що в нього є все, що потрібно. Він би ходив по червоних доріжках кінофестивалів, приймав призи, давав інтерв'ю, відточував би свою кар'єру як художник", - зазначає автор статті.

У квітні стало відомо, що спільними зусиллями “Видавництва Старого Лева” й Українського ПЕН видано збірник автобіографічних оповідань Олега Сенцова “Жизня”. Книжка двомовна: художня проза Сенцова вперше пролунала українською в перекладі Сергія Осоки. Видання також містить оповідання в оригіналі — російською.

Автобіографічні оповідання Олега Сенцова вже виходили в Україні - у видавництві “Laurus” 2015 року. Проте це перша публікація його творів у перекладі українською, що подаються поруч із російськомовними оригіналами. Раніше ці тексти виходили під назвою “Рассказы”. Рішення змінити цю назву на “Жизня” прийняв Сенцов.

Книжка “Жизня” має з’явиться цього року в перекладі не лише українською та німецькою, а й англійською і польською мовами.

Олег Сенцов — український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова “За свободу думки” та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

У травні 2014 року, після анексії Криму Росією, Сенцов був затриманий російськими силовиками. За обвинуваченням у тероризмі засуджений російським судом до 20 років ув’язнення з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.