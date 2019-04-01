Книжку Сенцова видали німецькою мовою

09:21 16.04.2019 0 комментариев Крым

Збірку автобіографічних оповідань кінорежисера Олега Сенцова “Жизня” видали в Берліні у перекладі німецькою мовою під назвою "Leben".

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard, передає Укрінформ.

"В восьми оповіданнях Сенцова, виданих німецьким видавництвом Voland & Quist під сильною назвою "Життя", йдеться про свободу та самовизначення, близькість, сім'ю та дружбу, втрату та любов. Розмова йде про життя, яке наповнює наші вени соком сонця і шумом Всесвіту", - зазначається в повідомленні.

Газета нагадує, що схоплений в окупованому Криму український режисер у серпні 2015 року був незаконно засуджений в РФ до 20 років ув’язнення за сфабрикованим обвинуваченням у тероризмі.

"Якби російський уряд не завдав жахливого удару по сусіду, Сенцов сьогодні міг би бути відомим режисером у своїй країні. Своїми короткометражними фільмами та першим повнометражним фільмом "Гравець" він довів, що в нього є все, що потрібно. Він би ходив по червоних доріжках кінофестивалів, приймав призи, давав інтерв'ю, відточував би свою кар'єру як художник", - зазначає автор статті.

У квітні стало відомо, що спільними зусиллями “Видавництва Старого Лева” й Українського ПЕН видано збірник автобіографічних оповідань Олега Сенцова “Жизня”. Книжка двомовна: художня проза Сенцова вперше пролунала українською в перекладі Сергія Осоки. Видання також містить оповідання в оригіналі — російською.

Автобіографічні оповідання Олега Сенцова вже виходили в Україні - у видавництві “Laurus” 2015 року. Проте це перша публікація його творів у перекладі українською, що подаються поруч із російськомовними оригіналами. Раніше ці тексти виходили під назвою “Рассказы”. Рішення змінити цю назву на “Жизня” прийняв Сенцов.

Книжка “Жизня” має з’явиться цього року в перекладі не лише українською та німецькою, а й англійською і польською мовами.

Олег Сенцов — український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова “За свободу думки” та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

У травні 2014 року, після анексії Криму Росією, Сенцов був затриманий російськими силовиками. За обвинуваченням у тероризмі засуджений російським судом до 20 років ув’язнення з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.



Ещё на эту тему:

16:21 15.04.2019
США стурбовані вироком "українським диверсантам" в окупованому Криму
09:41 15.04.2019
Політв’язень Балух написав листа українцям
08:01 11.04.2019
Диспансеризованого політв'язня Дудку жодного разу не відвідував лікар
13:41 09.04.2019
Українського політв'язня Балуха помістили в штрафний ізолятор на два тижні
20:21 08.04.2019
В российской колонии не приняли посылку для политзаключенного Владимира Балуха
18:01 08.04.2019
Захист політв’язня Гриба подав скаргу на вирок
11:21 08.04.2019
Політв'язень Кремля Шумков опинився у штрафізоляторі колонії у Торжку
20:21 04.04.2019
Окупанти фабрикують справи для залякування кримчан - МЗС про вирок “українським диверсантам”
20:01 04.04.2019
США закликає Росію звільнити політв'язнів, які потребують лікування
17:01 04.04.2019
Український політв’язень Павло Гриб, після припинення голодування вживає необхідні ліки
12:21 04.04.2019
Окупованти засудили до 14 років колонії "українських диверсантів" Дудку та Бессарабова
08:01 01.04.2019
Українського політв'язня Володимира Балуха перевели із СІЗО у Твері до колонії
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
Все новости страны
Россия Россия
14:21 16.04.2019
У двигателя российских истребителей обнаружили опасный дефект
13:01 16.04.2019
Держдума поставила крапку: Росія ізолює свій інтернет
11:01 16.04.2019
Nord Stream 2 загрожує енергобезпеці США - Помпео
08:41 16.04.2019
«Загроза з РФ дуже ймовірна»: Британія відправила вертольоти Apache в Естонію
Все новости страны
Румыния Румыния
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
08:41 15.04.2019
У Румунії прокоментували перенесення посольства в Єрусалим
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
Все новости страны
Турция Турция
17:01 16.04.2019
Анкара каже про "позитивний відгук" від Трампа щодо російських С-400
09:41 16.04.2019
Анкара змінила свій тон на примирливий і пропонує вирішити конфлікт через російські С-400 через діалог
13:01 15.04.2019
Turkish Airlines запускає регулярний рейс Київ-Бодрум
10:41 15.04.2019
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала
Все новости страны
Украина Украина
17:41 16.04.2019
"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну
16:41 16.04.2019
Москва даст оккупированному Севастополю взамен исчезнувших двух млрд еще три
16:21 16.04.2019
Агентство США USAID подписало Меморандум для развития экономики Мариуполя
15:41 16.04.2019
Суд продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я" окупованого Криму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс