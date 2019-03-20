В одеському порту розвантажили 35 американських "Хамерів" для ЗСУ
|09:01 16.04.2019
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|Украина
В порту Одеси було розвантажено 35 бойових машин Hummer зі США, які призначені для потреб Збройних сил України.
Як йдеться в повідомленні на сторінці Посольства України в США у Facebook, 20 одиниць броньованої техніки та 15 медичних автомобілів поставлено за контрактами, укладеними на основі виділених Україні коштів в рамках бюджетних асигнувань Пентагону, передає УНІАН.
У посольстві нагадали, що автомобілі Hummer вже неодноразово передавалися Україні американською стороною та довели свою надійність на передовій в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
"Слід відзначити, що бюджет допомоги Україні по лінії Пентагону збільшується з кожним фінансовим роком та до кінця 2019 року слід очікувати на нові значимі поставки американської техніки для потреб ЗСУ – обладнання артилерійської розвідки, засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби, приборів нічного бачення, медичного обладнання та нової партії мобільної багатофункціональної техніки, а також летального озброєння оборонного характеру", - наголосили дипломати.
В посольстві України подякували американським партнерам за послідовну підтримку та практичну допомогу, яка зберігає життя українських воїнів на передовій та посилює воєнні спроможності України.
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