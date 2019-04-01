Великобританія відправила п'ять ударних вертольотів Apache в Естонію.

Про це у понеділок повідомляє Sky News, передає Главком.



Поспостерігавши за відправкою вертольотів з аеродрому Ваттишем у Саффолку, британський міністр оборони Гевін Вільямсон заявив, що переміщення Apache «життєво важливе».



«Загроза з Росії дуже ймовірна», - сказав він і додав, що багато які країни «гаряче вітають» таке рішення Лондона.



Вертольоти перебуватимуть в Естонії протягом трьох місяців. Також Великобританія скерувала в Прибалтику додатково 110 військовослужбовців. Загальна чисельність британських військ там тепер становить близько тисячі осіб.



До слова, США мають намір перекинути до Польщі 6 тис. солдатів.