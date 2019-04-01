«Загроза з РФ дуже ймовірна»: Британія відправила вертольоти Apache в Естонію
|08:41 16.04.2019
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|Россия
Великобританія відправила п'ять ударних вертольотів Apache в Естонію.
Про це у понеділок повідомляє Sky News, передає Главком.
Поспостерігавши за відправкою вертольотів з аеродрому Ваттишем у Саффолку, британський міністр оборони Гевін Вільямсон заявив, що переміщення Apache «життєво важливе».
«Загроза з Росії дуже ймовірна», - сказав він і додав, що багато які країни «гаряче вітають» таке рішення Лондона.
Вертольоти перебуватимуть в Естонії протягом трьох місяців. Також Великобританія скерувала в Прибалтику додатково 110 військовослужбовців. Загальна чисельність британських військ там тепер становить близько тисячі осіб.
До слова, США мають намір перекинути до Польщі 6 тис. солдатів.
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