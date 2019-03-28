«Рост раннего бронирования 40% от прошлогоднего. Но необходимо понимать, что это не выкуп. Шквал заявок – это да.»

Об этом журналистам сообщил, так называемый "глава комитета" по санаторно-курортному комплексу и туризму оккупированного Крыма Алексей Черняк, передает Крым Информ.

«По последним данным, 7% всех реализованных авиабилетов – на Симферополь. Я общался с несколькими руководителями авиакомпаний, и они говорят, что, если бы была возможность поставить еще 3-4 рейса на Симферополь, билетов не было бы уже в тот же день. Я уже не говорю про мост (Керченский мост). Поэтому, даже по авиабилетам видно, что спрос – просто сумасшедший», – рассказал Черняк.

По его словам, по предварительным данным, рост раннего бронирования на майские праздники составляет 40% к показателям прошлого года.