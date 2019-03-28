Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування Едема Бекірова.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Укрінформ.

“Едему Бекірову необхідна термінова медична допомога і я вчергове звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування громадянина України”, - зазначила Денісова.

Вона повідомила, “знову невтішні новини від утримуваного у СІЗО Сімферополя кримського татарина, інваліда першої групи Едема Бекірова, якого у тяжкому стані, 12 квітня, «суд» залишив під вартою”.

Зокрема, Денісова зазначила, що за словами дочки Едема Бекірова Елеонори, її батьку стає гірше – його турбують болі з лівого боку грудей, є проблеми зі шлунком, високий рівень цукру. При цьому він спить сидячи, його турбує задуха та постійно скаче кров’яний тиск.

Як повідомлялося раніше, Едему Бекірову, який перебуває в медсанчастині СІЗО Сімферополя, збільшили дозу інсуліну, але рівень цукру в крові у нього, як і раніше, високий.

12 грудня 2018 року на адміністративному пункті пропуску "Чонгар" російські прикордонники затримали жителя Херсонської області Едема Бекірова, який їхав до Криму, відвідати родичів. Йому було пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу РФ: за статтею 222, частина 2, і 222.1, частина 2 (зберігання та передача вибухових речовин і боєприпасів).

13 грудня 2018 року "суд" у Сімферополі обрав для Бекірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 лютого 2019 року, 7 лютого арешт було продовжено.

Едем Бекіров - інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами в серці, перед виїздом у Крим готувався до нової операції. В умовах СІЗО стан його здоров'я різко погіршився. 15 січня Бекірова вже возили до сімферопольської лікарні на медобстеження, однак, 18 січня повернули в СІЗО попри те, що обстеження мало тривати два тижні.