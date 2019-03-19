В Одесі розпочалася робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС Збройних сил України

21:01 15.04.2019 0 комментариев Украина

В Одесі розпочалася робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС Збройних сил України, головною метою якої є впровадження обміну досвідом і досягненнями у сфері кадрового забезпечення ВМС України.

"Під час зустрічі сторони обговорять питання шляхів розвитку, реформування кадрового забезпечення у Військово-морських силах ЗС України за період з вересня 2017 р. по квітень 2019 р.", - повідомляється на сторінці прес-центру Генерального штабу ЗСУ в соцмережі Facebook у понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, розглядатимуться питання щодо заходів з утримання військовослужбовців на військовій службі за контрактом, засоби та способи мотивації з проходження служби, а також упровадження кадрового менеджменту, управління кар’єрою офіцерського та старшинського складу ВМС ЗС України.

"За останні два роки в нас суттєво змінилося питання щодо впровадження кадрового менеджменту у ВМС ЗС України. Так, минулого року було створено кадровий центр ВМС. Його першочергове завдання — це управління та планування кар’єри військовослужбовців, упровадження новітніх технологій стосовно створення обліку особового складу. Також розвивається рекрутингова система у ЗСУ, і ми, відповідно, отримали своє місце в ній. У нас уже є штатні інструктори, які працюють у новостворених територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки особового складу, а також напрацьовано багато матеріалів щодо впровадження кадрового менеджменту. Крім того, наразі у ВМС відбувається експеримент щодо впровадження кадрового менеджменту за морськими спеціальностями", - розповів начальник управління персоналом - заступник начальника штабу ВМС України капітан 1-го рангу Олександр Шевченко.

За словами українського офіцера, всі заходи, які наразі впроваджуються, мають ефективний результат, який показують військові частини ВМС, зокрема й ті, які залучаються до ООС, і мають хорошу укомплектованість.

"Протягом робочої зустрічі планується виробити план дій на наступні роки, а також представити американським колегам програму стратегічного розвитку персоналу ВМС ЗС України "Військовий моряк-2035 - професіоналізм і компетентність (ПІК)" і роль і місце в ній персоналу. А в результаті - провести обговорення й отримати рекомендації щодо впровадження цієї програми", - йдеться в повідомленні.

Крім того, буде проведено практичні тренінги з навчання методів роботи з пошуку та мотивації кандидатів на військову службу за контрактом.

До заходу залучено близько 48 військовослужбовців, відібраних на посади штатних вербувальників.

 



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