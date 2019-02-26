Есмінець ПРО ВМС США "Росс" (USS Ross (DDG-71) перебуває в акваторії Чорного моря з метою посилення безпеки та взаємодії з союзниками і партнерами в регіоні.

Про це повідомляє посольство України в США в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

"Есмінець ВМС США "Росс" зараз у Чорному морі. Це вже четвертий корабель США, який заходить в акваторію Чорного моря з початку року для посилення безпеки та взаємодії з союзниками та партнерами в регіоні. Дуже дякуємо партнерам США і НАТО за підтримку безпеки на Чорному морі!", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в акаунті українського посольства в соцмережі Twitter у понеділок.

USS Ross (DDG-71) — есмінець типу "Арлі Берк". Побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, приписаний до морської бази Норфолк, штат Віргінія.

Есмінець оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis; пусковими установками з крилатими ракетами Tomahawk, зенітними ракетами RIM-156 SM-2 або протичовновими ракетами RUM-139 VL-Asroc; а також різним кулеметно-гарматним озброєнням.

Корабель може прийняти на борт один вертоліт Sikorsky SH-60 Seahawk.