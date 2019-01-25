Позиція НАТО щодо співпраці з Російською Федерацією залишається незмінною.

Про це йдеться у відповіді прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску на інформаційний запит УНН.

"Позиція НАТО не змінилася. У Альянсу подвійний підхід до Росії: сильне стримування і захист в поєднанні з конструктивним діалогом. У березні 2014 року, у відповідь на агресивні дії Росії проти України, НАТО призупинила все практичне співробітництво з Росією, зберігши канали політичного і військового діалогу відкритими. Це залишається в силі. Як підтвердили союзники на брюссельській зустрічі на вищому рівні, повернення до business as usual неможливе доти, поки в діях Росії не відбудеться чітких, конструктивних змін, що демонструють дотримання міжнародного права і її міжнародних зобов'язань", - сказано в заяві Лунгеску.

У ній також говориться, що Альянс прихильний діалогу з Росією, щоб мати можливість чітко викласти свої позиції, знизити ризики і підвищити прозорість.

"Ми ведемо постійний діалог з Росією на декількох рівнях", - зазначають в НАТО.

За словами Лунгеску, згаданий діалог включає в себе засідання Ради Росія-НАТО, останнє відбулося в січні, а також зустрічі Генерального секретаря Йенса Столтенберга з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Одна з таких зустрічей відбулася в Мюнхені в лютому, зазначають у Альянсі.

"Заступник генерального секретаря продовжує регулярний діалог з російськими дипломатами. Ми також підтримуємо військові лінії зв'язку: голова Військового комітету НАТО і Головнокомандувач об'єднаними силами в Європі (SACEUR) мають прямі контакти з начальником Генерального штабу Росії. Наприклад, генерал SACEUR Скапарротті провів телефонну розмову з Начальником Генштабу Збройних сил Росії Герасимовим 21 вересня 2018 року", - нагадали в НАТО.

Зазначимо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив російським журналістам про повне припинення співпраці з НАТО по військовій і цивільній лініях.

Нагадаємо, командувач силами НАТО в Європі заявив про важливість контактів з РФ.