Імама кримської мечеті після обшуку затримали "за екстремізм"
|20:01 15.04.2019
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|Крым
Імама мечеті села Штормове Рустема Абілєва після обшуку в його будинку затримали і повезли в ФСБ за підозрою в екстремізмі.
Про це повідомляє "Кримська правозахисна група", передає Укрінформ.
"В с. Штормове Балаклавського району Севастополя 15 квітня 2019 року російські силовики провели обшук в мечеті і в будинку кримського татарина, мусульманина, імама цієї мечеті Рустема Абілєва. За інформацією активістів Кримської солідарності, після закінчення "слідчих дій" Рустем Абілєв був затриманий", - йдеться у повідомленні.
За даними громадської організації, підконтрольний російській владі сайт "РИА Новости Крим" з посиланням на прес-службу УФСБ повідомив, що відносно 35-річного Абілєва слідчі "УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі" порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).
Видання повідомляє, що в результаті обшуків, проведених співробітниками ФСБ, МВС і Росгвардіі, за місцем проживання підозрюваного вилучено якусь заборонену літературу, документи, комп'ютерну техніку, засоби зв'язку.
Стверджується, що нібито затриманий є "послідовником вчення так званого Абу Ях'я Кримського, який очолює один з найбільших салафітських центрів у місті Києві, куди виїхав після 2014 року".
За даними "Кримської солідарності", Рустем Абілєв закінчив Кримський державний медичний інститут у 2006 році за спеціальністю "Стоматологія". Досі працював лікарем-стоматологом у власній клініці, вів стоматологічну практику в селищі Інкерман (м. Севастополь). Абілєв є головним спонсором зведеної мечеті, побудованої спільними зусиллями жителів села Штормове. Мечеть була зареєстрована у підконтрольному Кремлю Муфтіяті Криму.
Як повідомлялося раніше, у понеділок, 15 квітня, в селі Штормове Балаклавського району силовики провели обшук в місцевій мечеті, після чого влаштували обшук в будинку імама мечеті Рустема Абілєва.
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