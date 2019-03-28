Імама мечеті села Штормове Рустема Абілєва після обшуку в його будинку затримали і повезли в ФСБ за підозрою в екстремізмі.



Про це повідомляє "Кримська правозахисна група", передає Укрінформ.

"В с. Штормове Балаклавського району Севастополя 15 квітня 2019 року російські силовики провели обшук в мечеті і в будинку кримського татарина, мусульманина, імама цієї мечеті Рустема Абілєва. За інформацією активістів Кримської солідарності, після закінчення "слідчих дій" Рустем Абілєв був затриманий", - йдеться у повідомленні.

За даними громадської організації, підконтрольний російській владі сайт "РИА Новости Крим" з посиланням на прес-службу УФСБ повідомив, що відносно 35-річного Абілєва слідчі "УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі" порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Видання повідомляє, що в результаті обшуків, проведених співробітниками ФСБ, МВС і Росгвардіі, за місцем проживання підозрюваного вилучено якусь заборонену літературу, документи, комп'ютерну техніку, засоби зв'язку.

Стверджується, що нібито затриманий є "послідовником вчення так званого Абу Ях'я Кримського, який очолює один з найбільших салафітських центрів у місті Києві, куди виїхав після 2014 року".

За даними "Кримської солідарності", Рустем Абілєв закінчив Кримський державний медичний інститут у 2006 році за спеціальністю "Стоматологія". Досі працював лікарем-стоматологом у власній клініці, вів стоматологічну практику в селищі Інкерман (м. Севастополь). Абілєв є головним спонсором зведеної мечеті, побудованої спільними зусиллями жителів села Штормове. Мечеть була зареєстрована у підконтрольному Кремлю Муфтіяті Криму.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 15 квітня, в селі Штормове Балаклавського району силовики провели обшук в місцевій мечеті, після чого влаштували обшук в будинку імама мечеті Рустема Абілєва.