Объем грузооборота морского порта «Черноморск» (Украина) за январь-март 2019 года составил 6,36 млн тонн, что на 23,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ), сообщает PortNews.



Перевалка экспортных грузов выросла на 37,3% - до 5,22 млн тонн. Переработка импортных грузов сократилась на 20,4% - до 851,15 тыс. тонн, транзитных - на 1,4%, до 277 тыс. тонн. Перевалка грузов во внутреннем сообщении составила 11,24 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов сократилась на 4,2% - до 379,25 тыс. тонн. В частности, перевалка растительного масла снизилась на 2,8% - до 371,27 тыс. тонн, нефтепродуктов - на 42,1%, до 7,98 тыс. тонн.



Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 31,3% - до 4,47 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов выросла на 11,5% - до 1,507 млн тонн. Помимо этого, обработка большегрузных автомобилей снизилась на 12,6% — до 386,64 тыс. тонн. Количество перегруженных большегрузных автомобилей сократилось на 4,7% — до 12 898.



Контейнерооборот порта снизился на 2,7% — до 30 817 TEUs.



Порт Черноморск (быв. Ильичевский порт) – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море, территория расположена полосой вдоль причалов от входа вглубь побережья Сухого лимана во второй бассейн к паромному комплексу, включая и третий бассейн. Порт может принимать суда длиной до 275 м (в отдельных случаях до 300 м с разрешения капитана порта). Подходной канал порта имеет длину 1,4 км, ширину 160 м и глубину 16 м. Грузооборот порта за 2018 год вырос на 25% и составил 21,5 млн тонн.



В порту работают ГП «МТП «Черноморск», ООО «Трансбалктерминал», ООО «Ильичевский зерновой терминал», ООО «Транс-сервис», ООО «Рисоил Терминал», ООО «Олир Резорсис» и другие портовые операторы.

