Объем грузооборота Одесского морского порта (Украина) в январе-марте 2019 года составил 6,21 млн тонн, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ), сообщает PortNews.



Перевалка экспортных грузов выросла на 11,3% - до 4,83 млн тонн. Переработка импортных грузов сократилась на 14,4% - до 1,03 млн тонн, транзитных грузов - на 3,9%, до 344,36 тыс. тонн, во внутреннем сообщении - на 37,8%, до 6,57 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов снизилась на 13,3% - до 390,75 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов выросла на 9,5% - до 2,68 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 4,2% - до 3,14 млн тонн.



Контейнерооборот порта сократился на 4,1% — до 140 654 TEUs.



Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно образованной территории площадью 141 га. В порту обслуживаются суда длиной до 330 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 9 км. Мощности предприятия позволяют ежегодно перерабатывать более 21 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов, контейнерные терминалы рассчитаны на перегрузку более 900 тыс. TEUs. Пассажирский комплекс способен обслужить до 4 млн туристов в год.



Согласно реестру АМПУ, в порту работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.



Одесский морпорт в 2018 году сократил грузооборот в сравнении с 2017 годом на 10,1% — до 21,7 млн тонн.