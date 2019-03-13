Объем грузооборота морпорта Южный за январь-март 2019 года
|19:01 15.04.2019
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|Украина
Объем грузооборота морпорта Южный (Украина) за январь-март 2019 года составил 11,59 млн тонн, что на 18,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Сообщают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает PortNews.
Перевалка экспортных грузов выросла на 39,8% - до 8,97 млн тонн. Переработка импортных грузов сократилась на 32% - до 1,20 млн тонн, транзитных - на 10,2%, до 1,42 млн тонн.
Перевалка наливных грузов увеличилась на 9,1% - до 1,07 млн тонн. В частности, переработка химических грузов выросла на 14,5% - до 653,74 тыс. тонн, растительного масла - на 7,1%, до 380,84 тыс. тонн. Перевалка нефтепродуктов сократилась на 29,4% - до 42,68 тыс. тонн.
Переработка сыпучих грузов увеличилась на 19,5% - до 9,206 млн тонн. Перевалка тарно-штучных грузов выросла на 22,2% - до 1,314 млн тонн.
Контейнерооборот увеличился в три раза — до 52 005 TEUs.
Морской порт «Южный» расположен на берегах Аджалыкского лимана на северо-западном побережье Черного моря. Количество грузовых причалов — 19, длина грузового причального фронта - 4,94 км. С 21 июня 2014 года в порту утверждена осадка 18,5 м. Гавань является самой глубоководной в украинской акватории Черного моря.
В порту работают ООО «Трансинвестсервис», ГП «МТП «Южный», ООО «Дельта Вилмар СНГ», ПАО «Одесский припортовый завод», ПАО «Укртранснафта», ООО «Бориваж», ДП «Сисайд-Украина», ООО «Рисоил — Юг» и другие стивидорные операторы.
Морпорт «Южный» в 2018 году увеличил грузооборот в сравнении с 2017 годом на 1,9% - до 42,70 млн тонн.
Как сообщалось ранее, кабинет министров Украины согласовал переименование порта «Южный» в украинском варианте — с «Южний» на «Південний».
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